В Одесской области на территории Тузловские лиманов зафиксировали небольшой смерч. Такое явление, по словам очевидцев, еще называют “пылевым дьяволом”.

Видео смерча в Одесской области разместили на Facebook.

— Вы также “любите” ехать против 15-20 м / с? Заставь пылевые вихри на территории Тузловские лиманов. К сожалению, распахан степь под самые берега. Вот ветер и развлекается. Это явление называется пылевой дьявол.

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В отличие от обычного смерча, это явление не связано с атмосферными фронтами. Он представляет собой столб из пыли, песка, мелкого мусора и камней.

На Херсонщине 27 сентября пронесся смерч, в результате которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в пгт Великая Александровка.

Деревья вырывало с корнем, повреждены линии электропередач, разрушены дома.