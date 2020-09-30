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Факты / Происшествия

В Одесской области пронесся песчаный смерч

В Одесской области на территории Тузловские лиманов зафиксировали небольшой смерч. Такое явление, по словам очевидцев, еще называют “пылевым дьяволом”.

Видео смерча в Одесской области разместили на Facebook.

— Вы также “любите” ехать против 15-20 м / с? Заставь пылевые вихри на территории Тузловские лиманов.

К сожалению, распахан степь под самые берега. Вот ветер и развлекается. Это явление называется пылевой дьявол.

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В отличие от обычного смерча, это явление не связано с атмосферными фронтами. Он представляет собой столб из пыли, песка, мелкого мусора и камней.

На Херсонщине 27 сентября пронесся смерч, в результате которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в пгт Великая Александровка.

Деревья вырывало с корнем, повреждены линии электропередач, разрушены дома.

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