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Факты / Происшествия

Поваленные деревья и поврежденные дома: видео смерча на Херсонщине

На Херсонщине 27 сентября пронесся смерч, в результате которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в пгт Большая Александровка.

Деревья вырывало с корнем, повреждены линии электропередач, разрушены дома.

Пользователи соцсетей начали публиковать фото и видео непогоды в Херсонской области.

На видео пользователей видно, как огромный столб воздуха проносится полем.

В результате смерча никто не пострадал. Полицейские и спасатели ликвидируют последствия непогоды.

В поселке Большая Александровка в результате непогоды на Херсонщине без газа остаются 903 абонента.

Ливень и шквальный ветер повредили 239 частных жилых домов, из них 40 — уже восстановлены собственными средствами местными жителями.

Всего подразделениями ГСЧС убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать еще 20) и 3 электроопоры.

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