В Одеській області на території Тузловських лиманів зафіксували невеликий смерч. Таке явище, за словами очевидці, ще називають “пиловим дияволом”.

Відео смерча на Одещині розмістили на Facebook.

– Ви також “любите” їхати проти 15-20м/с? Застав пилові вихори на території Тузловських лиманів. На жаль, розораний степ під самі береги. Ось вітер і розважається. Це явище називається пиловий диявол.

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На відміну від звичайного смерчу, це явище не пов’язане з атмосферними фронтами. Він являє собою стовп з пилу, піску, дрібного сміття і каміння.

На Херсонщині 27 вересня пронісся смерч, внаслідок якого постраждала людина. Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка.

Дерева виривало з корінням, пошкоджені лінії електропередач, зруйновані будинки.