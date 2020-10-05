Пограничники с выстрелами остановили контрабандистов на границе с Румынией.

Наряд отдела пограничной службы Фальков в Черновицкой области обнаружил внедорожник, водитель которого попытался на них наехать, сообщает Госпогранслужба.

Сначала военнослужащие стреляли в воздух, а затем и по авто — для его остановки.

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— Злоумышленник продолжил движение на своем внедорожнике, однако вскоре остановился, а с транспортного средства выскочили несколько человек, которые исчезли, — говорится в сообщении.

В авто нашли коробками с сигаретами.

Запутались в колючей проволоке

На границе с Румынией украинские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу.

Один из беглецов запутался в инженерном заграждении из колючей проволоки. Его спасли бойцы, которые предоставили мужчине первую помощь.