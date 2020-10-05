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Факти / Надзвичайні події

Везли цигарки. На кордоні з Румунією прикордонники стріляли по контрабандистах

Прикордонники з пострілами зупинили контрабандистів на кордоні з Румунією.

Наряд відділу прикордонної служби Фальків у Чернівецькій області виявив позашляховик, водій якого спробував на них наїхати, повідомили у Держприкордонслужбі.

Спершу військовослужбовці стріляли у повітря, а потім і по авто – для його зупинки.

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– Зловмисник продовжив рух на своєму позашляховику, проте незабаром зупинився, а з транспортного засобу вискочили кілька людей, які зникли, – йдеться в повідомленні.

У авто знайшли коробками з цигарками.

Заплутались у колючому дроті

На кордоні з Румунією українські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон.

Один з втікачів заплутався в інженерному загородженні з колючого дроту. Його врятували бійці, які надали чоловіку першу допомогу.

Джерело: Держприкордонслужба

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