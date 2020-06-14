Пастух с Румынии случайно забрел с отарой овец в Украине

На Закарпатье пограничники задержали румына, который пас стадо овец и загнал его на территорию Украины.

Его задержали бойцы Мукачевского отряда в горах, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина при себе не имел документов и объяснил, что пересек государственную границу случайно.

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— О данном факте пограничники сообщили румынским коллегам и впоследствии в порядке реадмиссии передали горе-пастуха и стадо овец пограничникам Румынии, — отмечается в сообщении.

Спасли мужчину в реке

На прошлой неделе пограничники спасли украинца, который прыгнул с моста в реку Тиса.

Мужчина прыгнул с моста на территории Закарпатской области. Получил травму и не смог справиться с течением Тисы. Его начало сносить на территорию соседнего государства.

Пограничники сообщили о мужчине своих венгерских коллег. Те выловили пострадавшего в бессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. Почему он бросился в воду — неизвестно.

Фото: ГПСУ