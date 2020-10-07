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Факты / Происшествия

Осколки разлетаются на 20 км — показали последствия пожара под Рязанью

В сети показали масштаб пожара под российской Рязанью, где взорвался артиллерийский склад.

Разлет осколков фиксируют на расстоянии в 20 километров.

При взрыве пострадали шесть человек. Три человека госпитализированы в больницу города Скопин. Еще два человека и женщина госпитализированы в Ряжскую районную больницу.

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Эвакуированы 2,3 тыс. жителей окружающих сел.

Взрыв под Рязанью

7 октября в России под Рязанью взорвались военные склады. Огненный столб видно за 50 км, взрывы слышно что 10 секунд.

Первый взрыв прогремел в 13.20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа, в поселке Желтухино Скопинского района.

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