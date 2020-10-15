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Факты / Происшествия

Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера

В Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему вывоза украинского зерна в страны Евросоюза.

По данным следствия СБУ, в течение 2019-2020 годов руководитель таможенного поста вместе с бизнесменами нажились на десятки миллионов гривен.

Коррупционная схема действовала благодаря минимизации налоговых платежей, а чиновник якобы не замечал существенных несоответствий в документах на вывоз зерна из Украины.

  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
  • Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера
Миллионы гривен на украинском зерне: СБУ разоблачила таможенника-коррупционера / 4 фотографии

— Только с одной “отправки” зерна госбюджет недополучал более 1,2 млн грн. Такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая, — подсчитали в СБУ.

Во время обысков на рабочем месте начальника таможенного поста была обнаружена крупнуя сумма денег в различной валюте, однако он отказался объяснять ее происхождение.

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Чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (Злоупотребление властью и служебным положением) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Коррупция в Укрзализныце

В июле работники СБУ разоблачили хищение средств Укрзализныци путем поставки некачественных и контрабандных запчастей.

В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци.

Общая сумма ущерба составила почти 200 млн грн. Еще 50 млн грн злоумышленники успели обналичить.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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