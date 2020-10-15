На Запоріжжі викрили масштабну корупційну схему вивозу українського зерна до країн Євросоюзу.

За даними слідства СБУ, протягом 2019-2020 років керівник митного посту разом із бізнесменами нажилися на десятки мільйонів гривень.

Корупційна схема діяла завдяки мінімізацією податкових платежів, а посадовець нібито не помічав суттєвих невідповідностей у документах на вивіз зерна з України.















Мільйони гривень на українському зерні: СБУ викрила митника-корупціонера / 4 фотографии

– Лише з однієї «відправки» зерна держбюджет недоотримував понад 1,2 мільйона гривень. Такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів, залежно від сезонного збору врожаю, – підрахували в СБУ.

Під час обшуків на робочому місці начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, однак він відмовився пояснювати її походження.

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Чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (Зловживання владою та службовим становищем) КК України. Слідчі дії тривають.

Корупція в Укрзалізниці

У липні працівники СБУ викрили розкрадання коштів Укрзалізниці шляхом постачання неякісних та контрабандних запчастин.

Впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці.

Загальна сума збитків склала майже 200 млн грн. Ще 50 млн грн зловмисники встигли перевести у готівку.