Масштабное ДТП произошло в Киеве в районе улиц Лукьяновской и Глыбочинской.
Водитель бетономешалки смял пять авто по пути вниз, сообщает dtp.kiev.ua.
Грузовик отвергла и она врезалась в бетонное ограждение.
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По данным СМИ, пострадало в аварии два человека.
ДТП в Украине
Национальная полиция Украина в январе-сентябре 2020 года зарегистрировала 118,8 тыс. ДТП, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Больше всего аварий произошло в Киеве — 27,7 тыс. Меньше всего в Кировоградской области — 1,6 тыс.