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Факты / Происшествия

В Киеве бетономешалка протаранила пять авто — первые подробности

Масштабное ДТП произошло в Киеве в районе улиц Лукьяновской и Глыбочинской.

Водитель бетономешалки смял пять авто по пути вниз, сообщает dtp.kiev.ua.

Грузовик отвергла и она врезалась в бетонное ограждение.

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По данным СМИ, пострадало в аварии два человека.

ДТП в Украине

Национальная полиция Украина в январе-сентябре 2020 года зарегистрировала 118,8 тыс. ДТП, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Больше всего аварий произошло в Киеве — 27,7 тыс. Меньше всего в Кировоградской области — 1,6 тыс.

Источник: ДТП.kiev.ua

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