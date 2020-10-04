ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве

В Киеве произошло смертельное с участием маршрутного такси.

На проспекте Свободы водитель автобуса сбил трех человек, одна женщина погибла.

По словам свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутного такси не остановился и сбил их.



















Маршрутка в Киеве сбила трех человек, есть погибшие / 5 фотографий

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— Одна женщина осталась под автобусом и скорая помощь, которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще два человека были госпитализированы, — сообщили очевидцы.

Водитель маршрутки сказал, что у него отказали тормоза.

На место выехала следственно-оперативная группа.

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