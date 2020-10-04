PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Маршрутка в Киеве сбила трех человек, есть погибшие

В Киеве произошло смертельное с участием маршрутного такси.

На проспекте Свободы водитель автобуса сбил трех человек, одна женщина погибла.

По словам свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутного такси не остановился и сбил их.

  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
  • ДТП в Киеве — подробности ДТП 4 октября происшествия в Киеве
Маршрутка в Киеве сбила трех человек, есть погибшие / 5 фотографий

Читайте: В Киеве возле Байкового кладбища авто въехало в прилавки с венками, 4 пострадавших

— Одна женщина осталась под автобусом и скорая помощь, которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще два человека были госпитализированы, — сообщили очевидцы.

Водитель маршрутки сказал, что у него отказали тормоза.

На место выехала следственно-оперативная группа.

ДТП в Ровенской области

В городе Костополь Ровенской области произошло ДТП. Водитель Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех пешеходов.

Результаты 32-летнего водителя на алкотестере показали 1,37 промилле. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх