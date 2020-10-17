В Мукачевском районе на Закарпатье полиция задержала трех разрушителей могил на местном кладбище.

Выяснилось, что мальчикам всего 9-13 лет. Установлено, что дети надругались над более 20 могилами: на четырех могилах были разрушены стелы, а еще на семнадцати — разбиты вазы для цветов.

Об инциденте сообщили местные жители села Баркасово. Сейчас началась работа и с малолетними преступниками, и с их родителями: кроме следователей, к делу приобщена ювенальная полиция.

Уголовное производство открыто по ст. 297 (Надругательство над могилами) УК Украины. Следственные действия продолжаются.







Самому младшему 9 лет: на Закарпатье трое парней разрушили более 20 могил / 2 фотографии

Надругательство над могилами на Луганщине

В апреле похожее дело расследовала полиция Луганской области. В поселке Беловодск дети устроили погром на кладбище.

Самому младшему из злоумышленников было всего 6 лет. Дети специально повредили могильные плиты и разрушили кресты на 30 могилах.