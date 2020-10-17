У Мукачівському районі на Закарпатті поліція затримала трьох руйнівників могил на місцевому цвинтарі.

З’ясувалося, що хлопчикам лише 9-13 років. Встановлено, що діти вчинили наругу над більш як 20 могилами: на чотирьох могилах було зруйновано стели, а ще на сімнадцяти – розбито вази для квітів.

Про інцидент повідомили місцеві мешканці села Баркасово. Наразі розпочалася робота і з малолітніми злочинцями, і з їхніми батьками: окрім слідчих, до справи долучено ювенальну поліцію.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 297 (Наруга над могилами) КК України. Слідчі дії тривають.







Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил / 2 фотографии

Наруга над могилами на Луганщині

У квітні схожу справу розслідувала поліція Луганської області. У селищі Біловодськ діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому зі зловмисників було лише 6 років. Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.