PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил

У Мукачівському районі на Закарпатті поліція затримала трьох руйнівників могил на місцевому цвинтарі.

З’ясувалося, що хлопчикам лише 9-13 років. Встановлено, що діти вчинили наругу над більш як 20 могилами: на чотирьох могилах було зруйновано стели, а ще на сімнадцяти – розбито вази для квітів.

Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил

Про інцидент повідомили місцеві мешканці села Баркасово. Наразі розпочалася робота і з малолітніми злочинцями, і з їхніми батьками: окрім слідчих, до справи долучено ювенальну поліцію.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 297 (Наруга над могилами) КК України. Слідчі дії тривають.

  • Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил
  • Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил
  • Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил
  • Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил
Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил / 2 фотографии

Наруга над могилами на Луганщині

У квітні схожу справу розслідувала поліція Луганської області. У селищі Біловодськ діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому зі зловмисників було лише 6 років. Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх