У селищі Біловодськ Луганської області компанія неповнолітніх дітей влаштувала погром на кладовищі.

Наслідком “дитячих розваг” стали пошкоджені могильні плити та зруйновані хрести на 30 могилах.

За повідомленням правоохоронців, шукали малолітніх зловмисників група реагування патрульної поліції та особовий склад відділу.

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На Луганщині компанія дітей 6-11 років для розваги зруйнувала 30 могил / 3 фотографии

– На віддаленому кладовищі, що на околиці селища Біловодськ було пошкоджено 30 дерев’яних хрестів, лавочки зі столами та на одній могилі повалено гранітну плиту з пам’ятними надписами.

В результаті було встановлено, що до вчинення правопорушення причетні п’ять малолітніх дітей віком від 6 до 11 років, – йдеться у заяві.