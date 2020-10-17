Ивана Деева избили в Киеве: подробности и фото

В центре Киева жестоко избили ветерана АТО Ивана Деева, которого освободили из плена боевиков в декабре 2019 года.

Двое мужчин на черном BMW сначала заблокировали его проезд, вышли из машины и набросились на Деева с кулаками.

Во время драки также пострадала жена ветерана, Людмила.







В центре Киева избили ветерана АТО, который недавно вернулся из плена / 2 фотографии

Сейчас Иван Деев находится в больнице. Известно, что 16 октября он завершил лечение после пребывания в плену.

Кто такой Иван Деев

Военнослужащий Иван Деев родом из Хмельницкой области. Был участником Революции Достоинства.

Имея звание сержанта, воевал в зоне АТО. В 2016 году был награжден орденом За мужество 3-й степени.

В начале февраля 2017 Иван Деев попал в плен боевиков так называемой ЛНР.

Домой Иван Деев вернулся после большого обмена пленных 29 декабря 2019 года. Тогда Украина передала боевикам 127 человек, а представители так называемых ЛНР и ДНР — 76 украинцев.

Источник: Микола Потоцький