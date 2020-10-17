Івана Дєєва побили у Києві: подробиці та фото

У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО Івана Дєєва, якого звільнили з полону бойовиків в грудні 2019 року.

Двоє чоловіків на чорному BMW спочатку заблокували його проїзд, вийшли з авто і накинулися на Дєєва з кулаками.

Під час бійки також постраждала дружина ветерана, Людмила.







У центрі Києва побили ветерана АТО, який нещодавно повернувся з полону / 2 фотографии

Зараз Іван Дєєв перебуває у лікарні. Відомо, що 16 жовтня він завершив лікування після перебування у полоні.

Хто такий Іван Дєєв

Військовослужбовець Іван Дєєв родом з Хмельниччини. Був учасником Революції Гідності.

Маючи звання сержанта, воював у зоні АТО. У 2016 ро­ці був на­го­род­же­ний ор­де­ном За муж­ність 3-го сту­пе­ня.

На початку лютого 2017 року Іван Дєєв потрапив до полону бойовиків так званої ЛНР.

Додому Іван Дєєв повернувся після великого обміну полонених 29 грудня 2019 року. Тоді Україна передала бойовикам 127 осіб, а представники так званих ЛНР і ДНР – 76 українців.

Джерело: Микола Потоцький