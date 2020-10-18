Не вернулся с рыбалки: на Буковине пропал настоятель монастыря

Недалеко от села Вороновица Черновицкой области пропал настоятель одного из монастырей.
В полицию обратился родственник: по его словам, накануне, 17 октября, настоятель ушел порыбачить на реку Днестр. С тех пор его никто не видел.
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46-летний Дудка Дмитрий Иванович проживает в селе Крещатик Заставнивского района.
— Приметы: рост 170-175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой, — сообщают в Нацполиции.
Сейчас к поискам настоятеля приобщились не только правоохранители и спасатели, но и местные жители и прихожане монастыря.
На Закарпатье утонул рыбак
В начале августа в селе Горбок Закарпатской области утонул рыбак, которого затянуло в воду рыба, попавшая на крючок.
Глубина водоема в том месте, где упал рыбак, составляет 4 м. Тело жителя Мукачево обнаружили водолазы.