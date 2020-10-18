Не повернувся з риболовлі: на Буковині зник настоятель монастиря

Поблизу села Вороновиця Чернівецької області зник настоятель одного із монастирів.

До поліції звернувся його родич: за його словами, напередодні, 17 жовтня, настоятель пішов порибалити на річку Дністер. З того часу його ніхто не бачив.

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46-річний Дудка Дмитро Іванович проживає у селі Хрещатик Заставнівського району.

– Прикмети: зріст 170-175 сантиметрів, міцної тілобудови, волосся темне довге, обличчя овальне, ніс прямий, – повідомляють у Нацполіції.

Наразі до пошуків настоятеля долучилися не лише правоохоронці та рятувальники, а й місцеві мешканці та прихожани монастиря.

На Закарпатті втопився рибалка

На початку серпня в селі Горбок Закарпатської області потонув рибалка, якого затягнула у воду риба, яка потрапила на гачок.

Глибина водойми в тому місці, де впав рибалка, становить 4 м. Тіло жителя Мукачево виявили водолази.