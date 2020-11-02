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Факты / Происшествия

Грабили пенсионеров: в Николаевской области задержали трех аферистов

В Николаевской области полицейские задержали трех аферистов-воров, которые грабили пенсионеров. Правонарушители ездили по регионам Украины и искали пенсионеров, к которым можно войти в доверие. Они просили людей хранить их деньги за вознаграждение.

Когда человек соглашался, злоумышленники оставляли ему фальшивые деньги и спрашивали о месте, где пенсионеры прячут собственные средства. Так, они незаметно забирали сбережения у пострадавших.

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— Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, рассказывает, что с товарищами занимаются продажей одежды, и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату.

Входит в доверие к людям, а потом звонит сообщникам и сообщает, что нашел бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть, — рассказал глава полиции области Сергей Шайхет.

30 октября на выезде из Николаевской области полиция задержала трех мужчин. Правоохранители провели обыски в их домах и нашли сувенирные гривны, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие доказательства.

 

  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
  • В Николаевской области задержали трех мужчин, которые грабили пенсионеров
Грабили пенсионеров: в Николаевской области задержали трех аферистов / 5 фотографий

Злоумышленники объездили Николаевскую, Житомирскую, Винницкую, Днепропетровскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую и Киевскую области. Они причастны к более полусотни ограблений.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК (Кража, соединенная с проникновением в жилище). Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы. Следователи объявили преступникам сообщение о подозрении, а суд изберет им меру пресечения.

В Запорожье продавцы задержали грабителя

В Запорожье полиция задержала грабителя. Он пришел в магазин за мобильным телефоном с молотком и газовым баллончиком и набросился на продавца магазина. Злоумышленник дважды ударил его по голове.

Охранники торгового комплекса вовремя сориентировались и задержали нападающего. За разбойное нападение ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

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