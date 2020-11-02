На Миколаєвщині затримали трьох чоловіків, які грабували пенсіонерів

На Миколаєвщині поліцейські затримали трьох аферистів-крадіїв, які грабували пенсіонерів. Правопорушники їздили регіонами України та шукали пенсіонерів, до яких можна увійти в довіру. Вони просили людей зберігати їхні гроші за винагороду.

Коли людина погоджувалась, зловмисники залишали їй фальшиві гроші та питали про місце, де пенсіонери ховають власні кошти. Так, вони непомітно забирали заощадження у потерпілих.

Читайте: Зв’язав касирів та погрожував палкою: у Харкові чоловік вкрав з пошти 30 тис. грн

– Стратегія аферистів наступна: один підшукує жертву, обираючи тільки осіб похилого віку, розповідає, що з товаришами займаються продажем одягу, і вони проїздом, тому хотіли б на певний час винайняти кімнату. Входить в довіру до людей, а потім телефонує спільникам та повідомляє, що знайшов бабусю і, мовляв, їй можна довіряти, надаючи таким чином сигнал, що жертва є, – розповів очільник поліції області Сергій Шайхет.

30 жовтня на виїзді з Миколаєвської області поліція затримала трьох чоловіків. Правоохоронці провели обшуки у їхніх помешканнях та знайшли сувенірні гривні, долари та євро, зброю, мобільні телефони та інші докази.



















Грабували пенсіонерів: на Миколаївщині затримали трьох аферистів / 5 фотографий

Зловмисники об’їздили Миколаївську, Житомирську, Вінницьку, Дніпропетровську, Херсонську, Одеську, Запорізьку та Київську області. Вони причетні до понад півсотень пограбувань.

Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Зловмисникам загрожує покарання до шести років позбавлення волі. Слідчі оголосили злочинцям повідомлення про підозру, а суд обере їм запобіжний захід.

У Запоріжжі продавці затримали грабіжника

У Запоріжжі поліція затримала грабіжника. Він прийшов у магазин за мобільним телефоном з молотком та газовим балончиком та накинувся на продавця магазину. Зловмисник двічі вдарив його по голові.

Охоронці торгівельного комплексу вчасно зорієнтувалися та затримали нападника. За розбійний напад йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція