В Киевской области 27 ноября, около 3.00, сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции, возвращаясь со службы, сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги.
К сожалению, в результате ДТП мужчина погиб на месте.
Сейчас известно, что полицейский с коллегами раскрыл грабеж, они задержали двух злоумышленников и поздно вечером он доставил их в изолятор.
А пешехода коп сбил, когда ночью возвращался домой. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов.
Руководитель полиции Киевщины назначил служебное расследование относительно обстоятельств смертельного ДТП.
ДТП во Львове с пьяным полицейский
24 ноября во Львове автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился пьяный сотрудник полиции, протаранил детскую площадку.
К счастью, в тот момент на площадке не было детей.
По факту ДТП во Львове назначено служебное расследование, а 24-летнего полицейского уволили.