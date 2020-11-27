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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода: назначено расследование

В Киевской области 27 ноября, около 3.00, сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции, возвращаясь со службы, сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги.

К сожалению, в результате ДТП мужчина погиб на месте.

Сейчас известно, что полицейский с коллегами раскрыл грабеж, они задержали двух злоумышленников и поздно вечером он доставил их в изолятор.

А пешехода коп сбил, когда ночью возвращался домой. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов.

Руководитель полиции Киевщины назначил служебное расследование относительно обстоятельств смертельного ДТП.

ДТП во Львове с пьяным полицейский

24 ноября во Львове автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился пьяный сотрудник полиции, протаранил детскую площадку.

К счастью, в тот момент на площадке не было детей.

По факту ДТП во Львове назначено служебное расследование, а 24-летнего полицейского уволили.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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