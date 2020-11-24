Днем 24 ноября во Львове автомобиль Volkswagen протаранил детскую площадку. За рулем находился пьяный сотрудник полиции.

Водитель не справился с управлением, и перед тем, как выехать на площадку, повредил припаркованные неподалеку автомобили.

К счастью, в момент столкновения детей на площадке не было.



















Завис на качелях: во Львове пьяный полицейский влетел в детскую площадку / 5 фотографий

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ДТП произошло в Шевченковском районе города на улице Торфяной.

— По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам 24-летнего полицейского будут уволены из полиции, — прокомментировал начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.

ДТП под Львовом

В результате Д ТП на трассе Львов-Шегини умер основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько.

Правоохранители сообщили, что 37-летний мужчина погиб под колесами автомобиля Nissan, когда переходил дорогу на пешеходном переходе.

От полученных травм Петр Нестеренко-Ланько скончался на месте.

Фото: Igor Zinkevych