У Київській області 27 листопада, близько 3.00, співробітник Києво-Святошинського відділу поліції, повертаючись зі служби, збив пішохода, який йшов проїжджою частиною дороги.

На жаль, внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

Нині відомо, що поліцейський з колегами розкрив грабіж, вони затримали двох зловмисників і пізно ввечері він доправив іх до ізолятора.

А пішохода коп збив, коли вночі повертався додому. На одязі загиблого не було світлоповертаючих елементів.

Читайте: У Києві таксі знесло людину на пішохідному переході (18+)

Керівник поліції Київщини призначив службове розслідування щодо обставин смертельної ДТП.

ДТП у Львові з п’яним поліцейський

24 листопада у Львові автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував п’яний працівник поліції, протаранив дитячий майданчик.

На щастя, у той момент на майданчику дітей не було.

За фактом ДТП у Львові призначено службове розслідування, а 24-річного поліцейського звільнено.