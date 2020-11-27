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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода: призначено розслідування

У Київській області 27 листопада, близько 3.00, співробітник Києво-Святошинського відділу поліції, повертаючись зі служби, збив пішохода, який йшов проїжджою частиною дороги.

На жаль, внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

Нині відомо, що поліцейський з колегами розкрив грабіж, вони затримали двох зловмисників і пізно ввечері він доправив іх до ізолятора.

А пішохода коп збив, коли вночі повертався додому. На одязі загиблого не було світлоповертаючих елементів.

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Керівник поліції Київщини призначив службове розслідування щодо обставин смертельної ДТП.

ДТП у Львові з п’яним поліцейський

24 листопада у Львові автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував п’яний працівник поліції, протаранив дитячий майданчик.

На щастя, у той момент на майданчику дітей не було.

За фактом ДТП у Львові призначено службове розслідування, а 24-річного поліцейського звільнено.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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