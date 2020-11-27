У Київській області 27 листопада, близько 3.00, співробітник Києво-Святошинського відділу поліції, повертаючись зі служби, збив пішохода, який йшов проїжджою частиною дороги.
На жаль, внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.
Нині відомо, що поліцейський з колегами розкрив грабіж, вони затримали двох зловмисників і пізно ввечері він доправив іх до ізолятора.
А пішохода коп збив, коли вночі повертався додому. На одязі загиблого не було світлоповертаючих елементів.
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Керівник поліції Київщини призначив службове розслідування щодо обставин смертельної ДТП.
ДТП у Львові з п’яним поліцейський
24 листопада у Львові автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував п’яний працівник поліції, протаранив дитячий майданчик.
На щастя, у той момент на майданчику дітей не було.
За фактом ДТП у Львові призначено службове розслідування, а 24-річного поліцейського звільнено.