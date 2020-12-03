Обыски в Укроборонпроме: в СБУ назвали причину

В СБУ назвали причину обысков в государственных концернах Укроборонпром и Укрспецэкспорт, которые прошли 3 декабря 2020 года.

Правоохранители проверяли сотрудничество должностных лиц предприятий с одной из стран Южной Азии. Эти действия могли нанести вред сфере обороноспособности, экономической и информационной безопасности страны.

Обыски проходили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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Следователи установили, что незаконная деятельность связана с привлечением иностранной структуры. Это могло привести к потере Украиной рынков вооружения в азиатском регионе. Специалисты предварительно оценили ущерб государственным интересам на сумму около $100 млн.

Обыски в Укроборонпроме

3 декабря в помещениях государственных концернов Укроборонпром и Укрспецэкспорт прошли обыски.

Они состоялись по решению Шевченковского районного суда города Киева.

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