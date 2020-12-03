PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Обшуки в Укроборонпромі: у СБУ назвали причину

У СБУ назвали причину обшуків у держаних концернах Укроборонпром та Укрспецекспорт, які відбулися 3 грудня 2020 року.

Правоохоронці перевіряли співпрацю службових осіб підприємств з однією з країн Південної Азії. Ці дії могли завдати шкоди сфері обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці країни.

Обшуки відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Читайте: Укроборонпром планують ліквідувати у 2021 році

Слідчі встановили, що незаконна діяльність пов’язана із залученням іноземної структури. Це могло призвести до втрати Україною ринків озброєння в азійському регіоні. Фахівці попередньо оцінили шкоду державним інтересам на суму близько $100 млн.

СБУ - обшуки в Укроборонпромі

Обшуки в Укроборонпромі

3 грудня у приміщеннях державних концернів Укроборонпром та Укрспецекспорт пройшли обшуки.

Вони відбулися за ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.

Детальніше про обшуки в Укроборонпромі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка