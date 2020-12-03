Обшуки в Укроборонпромі: у СБУ назвали причину

У СБУ назвали причину обшуків у держаних концернах Укроборонпром та Укрспецекспорт, які відбулися 3 грудня 2020 року.
Правоохоронці перевіряли співпрацю службових осіб підприємств з однією з країн Південної Азії. Ці дії могли завдати шкоди сфері обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці країни.
Обшуки відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.
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Слідчі встановили, що незаконна діяльність пов’язана із залученням іноземної структури. Це могло призвести до втрати Україною ринків озброєння в азійському регіоні. Фахівці попередньо оцінили шкоду державним інтересам на суму близько $100 млн.
Обшуки в Укроборонпромі
3 грудня у приміщеннях державних концернів Укроборонпром та Укрспецекспорт пройшли обшуки.
Вони відбулися за ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.
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