Укроборонпром планируют ликвидировать в 2021 году

В 2021 году государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование, его трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Об этом сообщил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев во время брифинга 3 декабря.

— Планируется, что в следующем году Укроборонпром прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков, — сказал директор.

Читайте: Экс-директора Укроборонпрома уличили в растрате 5 млн грн

Гусев отметил, что в 2021 году вместо концерна будет создано два крупные холдинги. Первый — Оборонительные системы Украины, в который войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Второй — аэрокосмический холдинг, который будет заниматься аэрокосмическим строительством, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

Директор также добавил, что вместе с холдингами сформируют наблюдательный совет. Первые решения по реализации реформы концерна ожидаются в последующие шесть месяцев.

Изменения будут внедряться по поручению президента Владимира Зеленского, который выступил за введение корпоративной культуры управления в Укроборонпроме.

Новый глава Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря назначил Юрия Гусева директором Государственного концерна Укроборонпром.

Юрий Гусев с июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Фото: Херсонская ОГА