СБУ проводит обыски в помещениях Укроборонпрома

Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях государственного концерна Укроборонпром. Также правоохранители посетили компанию Укрспецэкспорт, которая также входит в холдинг.

Обыски проводятся по решению Шевченковского районного суда города Киева. Они связанные с выполнением внешнеэкономических контрактов компании.

Пресс-служба Укроборонпрома сообщает, что сотрудники способствуют работе СБУ и предоставляют всю необходимую документацию.

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Компании Укроборонпром не станет

В 2021 году компания Укроборонпром прекратит свою деятельность. Об этом во время брифинга сообщил новый директор концерна Юрий Гусев, которого назначил Владимир Зеленский 3 декабря.

По его словам, на основе концерна образуется несколько холдинговых компаний по принципу корпоративного управления.