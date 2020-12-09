8 декабря около 13.00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева неизвестные силой затолкали юриста одной из столичных компаний в его же автомобиль.
Для розыска автомобиля в городе ввели специальный оперативный план.
Иномарку обнаружили вскоре на улице Сивашской в Днепровском районе. В салоне машины было три человека, еще двое – неподалеку. Среди них был и похищенный мужчина.
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Четырех фигурантов задержали и доставили в управление полиции для проведения следственных действий.
Пострадавший работает в юридической компании, которая оказывала поддержку руководителю известной строительной фирмы.
Злоумышленники якобы для встречи выманили мужчину в условленное место. Когда тот прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, неизвестные силой затолкали его в автомобиль и скрылись.
По дороге похитители требовали вернуть несуществующий долг и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы в сумме $800 тыс.
Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.
Правоохранители начали досудебное расследование по четырем статьям УКУ – разбой, вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение человека и незаконное завладение транспортным средством.
Похищение предпринимателя на Буковине
На Буковине правоохранители задержали уроженца Винницкой области, который организовал похищение предпринимателя и требовал за его освобождение $150 тыс.
Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой инсценировали похищение потерпевшего и доставили его в ангарное помещение.
Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Источник: Национальная полиция