В Ровно 17-летний парень из села Великий Алексин уже в третий раз похитил маршрутку.
Накануне вечером, возвращаясь от бабушки, которая живет в Ивано-Франковске, он решил покататься на маршрутке, в чем сам признался.
На автостоянке через заднюю дверь подросток проник в салон, в бардачке нашел ключи и уехал.
Охранник, увидев, что маршрутка исчезла, сообщил в полицию.
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Микроавтобус патрульные нашли на одной из улиц Великого Алексина.
Выяснилось, что парень делает это уже в третий раз. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом без электронного браслета. Суд дал ему два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу.
Первые два случая угона маршруток зафиксированы в феврале и марте 2020 года.
Когда подросток сделал это впервые, в салоне были пассажиры.