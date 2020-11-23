В Ровно 17-летний парень из села Великий Алексин уже в третий раз похитил маршрутку.

Накануне вечером, возвращаясь от бабушки, которая живет в Ивано-Франковске, он решил покататься на маршрутке, в чем сам признался.

На автостоянке через заднюю дверь подросток проник в салон, в бардачке нашел ключи и уехал.

Охранник, увидев, что маршрутка исчезла, сообщил в полицию.

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Микроавтобус патрульные нашли на одной из улиц Великого Алексина.

Выяснилось, что парень делает это уже в третий раз. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом без электронного браслета. Суд дал ему два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу.

Первые два случая угона маршруток зафиксированы в феврале и марте 2020 года.

Когда подросток сделал это впервые, в салоне были пассажиры.