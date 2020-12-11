В Одессе мужчины украли сто клумб цветов и заработали 30 тыс. грн

В Одессе задержали двух мужчин, которые выкопали из клумб Аллее Славы сто кустов цветов и продали их на местном рынке. Они заработали на этом около 30 тыс. грн.

Местные жители в течении нескольких дней выкапывали кусты цинерарии на территории коммунального хозяйства. Убытки от краж достигли 20 тыс. грн.

Злоумышленники признались в преступлении.

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Им сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 УК. За кражу обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.











В Одессе мужчины украли с Аллеи Славы сотню кустов и продали их на рынке / 3 фотографии

Сейчас мужчины находятся под стражей.

В Харькове мужчина украл холодильник

В Харькове мужчина украл холодильник из кафетерия, однако умер, когда тот на него свалился.

По факту гибели неизвестного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Фото: Нацполиция