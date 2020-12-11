В Одесі чоловіки вкрали сто клумб квітів та заробили 30 тис. грн

В Одесі затримали двох чоловіків, які викопали з клумб Алеї Слави сто кущів квітів та продали їх на місцевому ринку. Вони заробили на цьому близько 30 тис. грн.

Місцеві мешканці протягом кількох днів викопували кущі цинерарії на території комунального господарства. Збитки від крадіжок сягнули 20 тис. грн.

Зловмисники зізналися у злочині.

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Їм повідомили про підозру за ч.2 ст.185 ККУ. За крадіжку обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.











В Одесі чоловіки вкрали з Алеї Слави сотню кущів і продали їх на ринку / 3 фотографии

Нині чоловіки перебувають під вартою.

У Харкові чоловік вкрав холодильник

У Харкові чоловік вкрав холодильник із кафетерію, проте помер, коли той на нього звалився.

За фактом загибелі невідомого відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Фото: Нацполіція