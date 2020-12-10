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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер

В Черниговской области 22-летний вор после кражи поджег дом, надышался угарного газа и умер.

Когда пожарные ликвидировали возгорание, то обнаружили тело мужчины, 1998 года рождения.

Оказалось, что владельцев жилья не было дома несколько дней, когда неизвестные угнали авто ВАЗ-2108, а также в течение этого времени систематически похищали из дома разные вещи.

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— Один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот человек подозревается в совершении восьми автоугонов и полтора десятка краж. Он был арестован, но суд отпустил его под залог, — рассказали в полиции.

Его сообщника задержали правоохранители.

  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
  • На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер
На Черниговщине вор поджег дом, но вылезти не смог и умер / 4 фотографии

Пожар на Кировоградщине

В ноябре во время пожара в частном доме в Кировоградской области погибли четыре человека.

На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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