В Харькове мужчина украл холодильник, но тот его придавил насмерть

В Харькове мужчина украл холодильник из кафетерия, однако умер, когда тот на него свалился.

Личность погибшего пока не установлена.

Инцидент произошел на террасе одного из неработающих кафе на улице Героев Труда. Мужчина хотел украсть холодильник, но тот его придавил.

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— Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника, — заявили в полиции.

По факту гибели неизвестного открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (Убийство с пометкой несчастный случай) УК.

На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную и пошел “искать” ее к копам

К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из сел Коропского района. По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако оказалось, что именно муж является убийцей.

Источник: Харьков Times