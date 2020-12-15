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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Изъяли 4 тонны спирта: в Харьковской области разоблачили производителей-нелегалов

В Дергачевском районе Харьковской области правоохранители разоблачили предприятие, которое незаконно производило алкоголь.

Спиртное распространялось по региону и продавалось в торговых точках области.

Полиция провела проверку и изъяла более четырех тонн спирта, более 500 бутылок готовой продукции и специальное оборудование.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины. Сейчас они устанавливают лиц, причастных к организации нелегального бизнеса, и решают вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Алкоголь - Прокуратура Харківської області

Изготавливали подпольный алкоголь

В Киевской и Ровенской областях полиция разоблачила предприятия, которые незаконно изготовляли алкогольную продукцию и распространяли ее в Украине и на временно оккупированных территориях.

В то же время они не платили налоги в госбюджет.

Заработанными средствами предприниматели поддерживали террористические организации “ДНР” и “ЛНР”.

Источник:  Харьковская областная прокуратура

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