В Дергачевском районе Харьковской области правоохранители разоблачили предприятие, которое незаконно производило алкоголь.
Спиртное распространялось по региону и продавалось в торговых точках области.
Полиция провела проверку и изъяла более четырех тонн спирта, более 500 бутылок готовой продукции и специальное оборудование.
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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины. Сейчас они устанавливают лиц, причастных к организации нелегального бизнеса, и решают вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.
Изготавливали подпольный алкоголь
В Киевской и Ровенской областях полиция разоблачила предприятия, которые незаконно изготовляли алкогольную продукцию и распространяли ее в Украине и на временно оккупированных территориях.
В то же время они не платили налоги в госбюджет.
Заработанными средствами предприниматели поддерживали террористические организации “ДНР” и “ЛНР”.
Источник: Харьковская областная прокуратура