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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Вилучили 4 тонни спирту: в Харківській області викрили виробників-нелегалів

У Дергачівському районі Харківської області правоохоронці викрили підприємство, яке незаконно виготовляло алкоголь.

Спиртне поширювалося регіоном та продавалося у точках продажу області.

Поліція провела перевірку та вилучила понад чотири тонни спирту, понад 500 пляшок готової продукції та спеціальне обладнання.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України. Нині вони встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу, та вирішують питання щодо повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.

Алкоголь - Прокуратура Харківської області

Виготовляли підпільний алкоголь

У Київській та Рівненській областях поліція викрила підприємства, які незаконно виготовляли алкогольну продукцію та поширювали її в Україні та на тимчасово окупованих територіях.

Водночас вони не сплачували податки до держбюджету.

Заробленими коштами підприємці підтримували терористичні організації “ДНР” та “ЛНР”.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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