Месть за затопленную квартиру: в Киеве мужчина похитил сейф у соседа

В Киеве мужчина забрал сейф с ценными вещами у соседа из-за затопленной квартиры. О краже сообщил его владелец.

Патрульные, прибывшие на вызов, заметили во дворе дома мужчину, который грузил сейф в автомобиль. Он объяснил, что вечером, когда отдыхал у своего товарища, соседи сверху затопили их квартиру.

Между ними возник конфликт, который они договорились решить позже. Через некоторое время мужчина снова пришел к соседу. Но, увидев, что квартира не закрыта, он забрал из помещения сейф.

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Ограбление в Запорожье

В Запорожье компания вооруженных подростков пыталась ограбить три магазина. Четверо ребят открыли огонь на одной из остановок и хотели покинуть место происшествия на автобусе.

Но о выстрелах поступило сообщение в полицию. Правоохранители прибыли к указанному месту и остановили транспортное средство.

Фото: Патрульная полиция Киева