Помста за затоплену квартиру: у Києві чоловік викрав сейф у сусіда

У Києві чоловік забрав сейф з цінними речами у сусіда через затоплену квартиру. Про крадіжку повідомив його власник.

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у дворі будинку чоловіка, який вантажив сейф до автомобіля. Він пояснив, що ввечері, коли відпочивав у свого товариша, сусіди зверху почали топити їхню квартиру.

Між ними виник конфлікт, який вони домовилися владнати пізніше. Через деякий час чоловік знову прийшов до сусіда. Але, побачивши, що квартира не зачинена, він забрав з помешкання сейф.

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Пограбування у Запоріжжі

У Запоріжжі компанія озброєних підлітків намагалася пограбувати три магазини. Четверо хлопців відкрили вогонь на одній із зупинок і хотіли покинути місце події на автобусі.

Але про постріли надійшло повідомлення поліції. Правоохоронці прибули до вказаного місця та зупинили транспортний засіб.

Фото: Патрульна поліція Києва