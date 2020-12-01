В Киеве свидание закончилось стрельбой и ограблением

В Киеве на Воскресенке свидание завершилось стрельбой из-за ограбления.
Парень пригласил к себе домой случайных знакомых девушек. Когда он вышел из комнаты, девушки взяли телефон и зашли в банковское приложение. Они перевели себе на счет 1,5 тыс. грн.
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Тогда девушки сразу собрались и вышли из квартиры. Когда парень заметил, что средства исчезли, выбежал за ними в халате. Парень два раза выстрелил из стартового пистолета.
На место происшествия приехали правоохранители. Полицейские задержали девушек, стрелка и парня, который ждал подруг на улице.
Стрельба в Киеве
В Киеве задержали мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски и начал стрельбу.
По данным полиции, на улице Бассейной житель столицы в состоянии алкогольного опьянения зашел в аптеку без индивидуальных средств защиты. Работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, покидать помещение и начал нецензурно выражаться.
Источник: dtp.kiev.ua