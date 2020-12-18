17 декабря вечером под Миланом (Италия) произошло мощное землетрясение. Специалисты характеризуют его как самое сильное за последние 500 лет для этой местности.
Чрезвычайное происшествие случилось в 16.59 по местному времени (в 17.59 по киевскому).
Магнитуда землетрясения — 3,9 баллов, его эпицентр располагался на глубине 56 км от земной поверхности и всего лишь в шести километрах от города.
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Жители разных городов Северной Италии ощущали колебания земной поверхности и подземные толчки. Из-за обеспокоенности они звонили в службу спасения. О жертвах и пострадавших в стране не сообщается.
Более сильное землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировали в регионе 26 ноября 1396 года, его эпицентр располагался в городе Монца, ныне пригород Милана.
Землетрясение в Украине
Страдает от землетрясений и Украины.
2 декабря 2020 года землетрясение магнитудой 2,7 баллов произошло в Ивано-Франковской области.
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Источник: La Reppublica и Corriere della Sera