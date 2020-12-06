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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

Люди ощущали колебания в помещениях: в Украине произошли три землетрясения

Землетрясение магнитудой 2,7 балла произошло в Ивано-Франковской области 2 декабря.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Толчки зафиксированы в районе города Надворная около 16.00.

Землетрясение ощущалось даже в помещениях, особенно на верхних этажах, отметили эксперты.

Два других землетрясения магнитудой 1,5 балла произошли во Львовской области (возле Дрогобыча) и в Воловецком районе Закарпатской области 3 декабря.

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Люди ощущали колебания в помещениях: в Украине произошли три землетрясения

Землетрясение в Грузии

6 декабря в 57 километрах от Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 3 балла.

Эпицентр толчков залегал на глубине в 12 километров.

Источник: Главный центр специального контроля

Фото: Dreamstime

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