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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Під Міланом стався найпотужніший за останні 500 років землетрус у регіоні

17 грудня увечері під Міланом (Італія) стався потужний землетрус. Фахівці характеризують його як найсильніше за останні 500 років для цієї місцевості.

Надзвичайна подія відбулася о 16.59 за місцевим часом (о 17.59 за київським).

Магнітуда землетрусу – 3,9 балів, його епіцентр розташовувався на глибині 56 км від земної поверхні і лише в шести кілометрах від міста.

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Мешканці різних міст Північної Італії відчували коливання земної поверхні та підземні поштовхи. Через стурбованість вони телефонували до служб порятунку. Про жертви і постраждалих в країні не повідомляється.

Сильніший землетрус магнітудою 5 балів зафіксовано у цьому регіоні 26 листопада 1396 року, його епіцентр розташовувався у місті Монца, нині передмістя Мілана.

Землетрус в Україні

Потерпає від землетрусів й Україна.

2 грудня 2020 року землетрус магнітудою 2,7 балів стався в Івано-Франківській області.

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Джерело: La Reppublica і Corriere della Sera

Фото: Dreamstime

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