Жертвами землетрясения на западе Турции стало 100 человек, общее количество раненых — 994, из них 147 человек находятся в больницах.

Такие данные предоставило Управление по предотвращению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Спасатели завершили поисковые работы в 12 из 17 зданий города. В них принимают участие 7 917 чрезвычайников, 25 поисково-спасательных собак и более тысячи транспортных средств.

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По информации Командования береговой охраны, затонуло 22 лодки, еще 23 — удалось спасти, 43 — сели на мель.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое дошло до Греции и Турции. Магнитуду стихии оценивают в 7.0 баллов.

В результате землетрясения поднялся уровень воды на местных пляжах, город Измир накрыло водой.

Источник: AFAD