В Одесской области нашли убитой 55-летнюю женщину-таксиста. Ее авто обнаружили за 30 км от места убийства. Оказалось, что в последними пассажирами жертвы были двое юношей: 17 и 18 лет.

— По предварительным данным установлено, что преступление было заранее спланировано 17-летним парнем, к которому он привлек старшего товарища, — заявил руководитель полиции Одесской области Олег Бех.

Дома у подозреваемых обнаружили доказательства: грязные кроссовки и 1,5 тыс. грн. Юноши уже признались в содеянном. Жертве они нанесли 11 ударов.

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Когда ребята забрали деньги, то тело женщины вытащили на обочину, а на ее авто поехали на окраину Одессы. Там они машину облили водкой вместе со своей верхней одеждой и подожгли.

17-летний парень признался, что убийство спланировал он, ради денег, потому что хотел воплотить в жизнь собственный бизнес-проект — открыть комнату ярости. Юноша хотел, чтобы люди приходили в комнату, в которой можно крушить все что угодно.

Убийство в Одесской области

В Одесской области хозяин дома жестоко убил, а потом сжег тело своего гостя.

Останки погибшего вырыли из земли собаки.

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