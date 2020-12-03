В селе Настасиевка Одесской области 45-летнего местного жителя подозревают в убийстве 47-летнего товарища.
Мужчина предоставил ему крышу над головой. За это товарищ помогал с хозяйством. Но гостя заподозрили в краже скота.
После этого мужчины вместе выпивали, между ними возникла ссора. Хозяин схватил сковородку, ударил гостя, а затем вынес его тело во двор и сжег.
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Об убийстве стало известно после того, как собаки разрыли останки убитого и сожженного мужчины.
Сейчас предполагаемому убийце пока не могут вручить подозрение из-за отсутствия результатов экспертизы, следствие продолжается.
Убийство в Харьковской области
В поселке Слобожанское Харьковской области 17-летнего ученика ПТУ подозревают в жестоком убийстве 32-летнего мужчины.
Он побил, а потом утопил свою жертву.
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