В селе Настасиевка Одесской области 45-летнего местного жителя подозревают в убийстве 47-летнего товарища.

Мужчина предоставил ему крышу над головой. За это товарищ помогал с хозяйством. Но гостя заподозрили в краже скота.

После этого мужчины вместе выпивали, между ними возникла ссора. Хозяин схватил сковородку, ударил гостя, а затем вынес его тело во двор и сжег.

Читайте: Труп девушки в лесу: в убийстве подозревают киевского музыканта и волонтера

Об убийстве стало известно после того, как собаки разрыли останки убитого и сожженного мужчины.

Сейчас предполагаемому убийце пока не могут вручить подозрение из-за отсутствия результатов экспертизы, следствие продолжается.

Убийство в Харьковской области

В поселке Слобожанское Харьковской области 17-летнего ученика ПТУ подозревают в жестоком убийстве 32-летнего мужчины.

Он побил, а потом утопил свою жертву.

Подробнее об убийстве в Харьковской области читайте на Фактах ICTV.