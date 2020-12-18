В Одеській області знайшли вбитою 55-річну жінку-таксиста. Її авто знайшли за 30 км від місця вбивства. Виявилося, що останніми пасажирами жертви були двоє юнаків: 17 та 18 років.

– За попередніми даними встановлено, що злочин був заздалегідь спланований 17-річним хлопцем, до якого він підбурив старшого товариша, – заявив керівник поліції Одещини Олег Бех.

Вдома у підозрюваних виявили докази: брудні кросівки та 1,5 тис. грн. Юнаки уже зізналися у скоєному. Жертві вони завдали 11 ударів.

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Коли хлопці забрали гроші, то тіло жінки витягли на узбіччі, а на її авто поїхали на край Одеси. Там вони машину облили горілкою разом зі своїм верхнім одягом та підпалили.

17-річний хлопець зізнався, що вбивство спланував він, заради грошей, бо хотів втілити у життя власний бізнес-проект – відкрити кімнату люті. Юнак хотів, аби люди приходили до кімнати, в якій можна трощити все що завгодно.

Вбивство в Одеській області

В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.

Рештки загиблого вирили з землі собаки.

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