В Киеве на улице Градинской неизвестный выломал дверь банковского отделения, бросил в коридор взрывчатку и убежал. В результате происшествия никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованная неподалеку автомобиль.

Полицейские разыскивают правонарушителя.







В Киеве неизвестный взорвал банкомат, его разыскивает полиция / 2 фотографии

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.

Взорвали банкомат и похитили миллион

В Днепропетровской области правоохранители задержали четырех человек, ограбивших местный банкомат в почтовом отделении.

Накануне Главное управление Национальной полиции Сумской области передало сообщение отделению Днепропетровской области о том, что злоумышленники собираются ограбить банкомат путем подрыва. После этого специалисты продумали план разоблачения.

Группа совершила свою задумку, после чего пыталась покинуть место преступления на автомобиле. Однако правоохранительным органам удалось вовремя их остановить и извлечь украденную наличность.