У Києві на вулиці Градинській невідомий виламав двері банківського відділення, кинув у коридор вибухівку та втік. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вибухом пошкоджено вхідні двері відділення, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку.

Поліцейські розшукують правопорушника.







В Києві невідомий підірвав банкомат, його розшукує поліція / 2 фотографии

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

Підірвали банкомат і викрали мільйон

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чотирьох осіб, які пограбували місцевий банкомат у поштовому відділені.

Напередодні Головне управління Національної поліції Сумської області передало повідомлення відділенню Дніпропетровської області про те, що зловмисники збираються пограбувати банкомат шляхом підриву. Після цього спеціалісти продумали план викриття.

Група здійснила свій задум, після чого намагалася покинути місце злочину на автомобілі. Однак правоохоронним органам вдалося вчасно їх зупинити та вилучити вкрадену готівку.