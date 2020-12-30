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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Одессе авто выехало на летнюю террасу McDonalds, есть пострадавшие

В центре Одессы на проспекте Шевченко автомобиль Nissan выехал с проезжей части на газон и врезался в летнюю площадку McDonalds.

По словам очевидцев, сильно пострадала посетительница заведения. 31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением госпитализировали. В полиции сообщили, что пострадавшая получила травмы головы, грудной клетки и ушиб позвоночника.

По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его также госпитализировали.

  • ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds
  • ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds
  • ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds
  • ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds
  • ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds
  • ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds
В Одессе авто выехало на летнюю террасу McDonalds, есть пострадавшие / 3 фотографии

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Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством.

Масштабное ДТП под Киевом

30 декабря в районе села Вита-Почтовая на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

Два человека госпитализированы в больницу. Вероятной причиной ДТП мог стать густой туман.

Фото: Думская

Источники: Думская, Нацполиция

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