ДТП в центре Одессы: автомобиль выехал на летнюю площадку McDonalds

В центре Одессы на проспекте Шевченко автомобиль Nissan выехал с проезжей части на газон и врезался в летнюю площадку McDonalds.
По словам очевидцев, сильно пострадала посетительница заведения. 31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением госпитализировали. В полиции сообщили, что пострадавшая получила травмы головы, грудной клетки и ушиб позвоночника.
По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его также госпитализировали.
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Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством.
Масштабное ДТП под Киевом
30 декабря в районе села Вита-Почтовая на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
Два человека госпитализированы в больницу. Вероятной причиной ДТП мог стать густой туман.
Фото: Думская