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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

В Одесі авто виїхало на літню терасу McDonalds, є постраждалі

У центрі Одеси на проспекті Шевченка автомобіль Nissan виїхав з проїжджої частини на газон і врізався у літній майданчик McDonalds.

За словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. 31-річну жінку без свідомості і з сильною кровотечею госпіталізували. У поліції повідомили, що постраждала отримала травми голови, грудної клітини та забій хребта.

За словами водія, йому стало зле, тому він виїхав з дороги. Його також госпіталізували.

  • ДТП у центрі Одеси: автомобіль виїхав на літній майданчик McDonalds
  • ДТП у центрі Одеси: автомобіль виїхав на літній майданчик McDonalds
  • ДТП у центрі Одеси: автомобіль виїхав на літній майданчик McDonalds
  • ДТП у центрі Одеси: автомобіль виїхав на літній майданчик McDonalds
  • ДТП у центрі Одеси: автомобіль виїхав на літній майданчик McDonalds
  • ДТП у центрі Одеси: автомобіль виїхав на літній майданчик McDonalds
В Одесі авто виїхало на літню терасу McDonalds, є постраждалі / 3 фотографии

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Наразі обставини автопригоди встановлюють. Вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 КК України – пoрушення правил безпеки дoрoжньoгo руху абo експлуатації транспoрту oсoбами, які керують транспoртним засoбом.

Масштабна ДТП під Києвом

30 грудня в районі села Віта-Поштова на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю восьми автомобілів.

Двох людей госпіталізували до лікарні. Ймовірною причиною автопригоди міг стати густий туман.

Фото: Думская

Джерела: Думская, Нацполіція

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