На трассе Киев-Одесса в районе села Вита-Почтовая утром 30 декабря произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
По предварительным данным патрульной полиции, два человека госпитализированы в больницу.
Из-за аварии две левые полосы дороги в направлении Одессы временно заблокированы, поэтому патрульные занимаются регулированием движения.
Объезд осуществляется двумя правыми полосами.
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На месте ДТП также работают спасатели и медики.
Вероятной причиной автопроисшествия мог стать густой туман.
Три дня назад на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП.
В результате столкновения автомобилей Honda и Volvo погибли два человека. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.