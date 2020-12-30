На трассе Киев-Одесса в районе села Вита-Почтовая утром 30 декабря произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

По предварительным данным патрульной полиции, два человека госпитализированы в больницу.

Из-за аварии две левые полосы дороги в направлении Одессы временно заблокированы, поэтому патрульные занимаются регулированием движения.

Объезд осуществляется двумя правыми полосами.

Читайте: Под Николаевом рейсовый автобус заехал во двор и упал в бассейн

На месте ДТП также работают спасатели и медики.

Вероятной причиной автопроисшествия мог стать густой туман.















В масштабном ДТП под Киевом столкнулись восемь авто, есть пострадавшие / 4 фотографии

Три дня назад на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Honda и Volvo погибли два человека. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.